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Esplosione in una fabbrica di Sant'Agata Bolognese: nube di fumo sopra edificio

Cronaca
©IPA/Fotogramma

La struttura, della Si.ste.m, in costruzione, era vuota: "L'esplosione è stata molto forte, ma i Vigili del Fuoco hanno spento l'incendio", precisa il sindaco della cittadina. Non ci sono né morti né feriti

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Fortissima esplosione in una struttura in costruzione della Si.ste.m di Sant'Agata Bolognese (Bologna), storica azienda che fa parte del gruppo Desa (noto per

marchi come Chanteclair, Spuma di Sciampagna, Quasar e Sauber, ndr). Dopo il boato, percepito da diversi cittadini, una nube nera molto alta ed estesa si è alzata dallo stabile. "L'esplosione è stata molto forte, ma i Vigili del Fuoco hanno spento l'incendio. Ho parlato sia con l'ingegnere che con il capo cantiere e confermano che non ci sono né morti né feriti", ha detto all'AGI il sindaco di Sant'Agata bolognese. "Gli operai avevano finito il loro turno mezz'ora prima dell'esplosione", ha riferito ancora. 

Il sindaco: "Nube non dovrebbe essere tossica"

Il primo cittandino ha poi avvertito che "la nube di fumo sta arrivando nel centro abitato: occorre chiudere le finestre, ma non dovrebbe essere tossica. L'esplosione ha bruciato il tetto che, molto probabilmente, era di polistirolo e catrame, per questo il fumo è nero". Per quanto riguarda le possibili cause dell'esplosione, una delle ipotesi, a quanto si apprende, è che, dopo aver usato la fiamma ossidrica per

scaldare il catrame, qualcuno possa essere andato via prima che si

raffreddasse l'apparecchio, lasciandolo ancora caldo e quindi che lo stabile abbia

preso fuoco. Ma serviranno ulteriori verifiche per appurare quanto accaduto.

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