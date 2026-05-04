La struttura, della Si.ste.m, in costruzione, era vuota: "L'esplosione è stata molto forte, ma i Vigili del Fuoco hanno spento l'incendio", precisa il sindaco della cittadina. Non ci sono né morti né feriti

Fortissima esplosione in una struttura in costruzione della Si.ste.m di Sant'Agata Bolognese (Bologna), storica azienda che fa parte del gruppo Desa (noto per

marchi come Chanteclair, Spuma di Sciampagna, Quasar e Sauber, ndr). Dopo il boato, percepito da diversi cittadini, una nube nera molto alta ed estesa si è alzata dallo stabile. "L'esplosione è stata molto forte, ma i Vigili del Fuoco hanno spento l'incendio. Ho parlato sia con l'ingegnere che con il capo cantiere e confermano che non ci sono né morti né feriti", ha detto all'AGI il sindaco di Sant'Agata bolognese. "Gli operai avevano finito il loro turno mezz'ora prima dell'esplosione", ha riferito ancora.