Ucciso davanti al figlio, indagato anche il cognato della vittima

Ora sono sei gli indagati

Sale così a sei il numero degli indagati. Gli altri cinque indagati sono un 17enne, che adesso si trova in un istituto penale minorile, i due maggiorenni Ionut Alexandru Miron, 23 anni, e Eduard Alin Carutasu, 19 anni, entrambi in carcere, e altri due minori, solo indagati. A inizio scorsa settimana sarebbero stati messi a disposizione della procura i telefoni smartphone dei cinque ragazzi sotto accusa per il reato di omicidio volontario e rissa aggravata. Anche il telefono della compagna di Bongiorni sarebbe stato analizzato: i dati di tutti sarebbero stati scaricati e ne sarebbe stata realizzata una copia forense, al fine di cercare elementi utili che possano fare chiarezza su quanto accaduto quella tragica notte di tre settimane fa in cui Bongiorni perse la vita a seguito di un'aggressione. Ora si attende l'esito dell'autopsia che è stato eseguita a Genova un paio di giorni dopo la tragedia dal professor Francesco Ventura. Dalle prime valutazioni relative all'esame autoptico era emerso che i colpi inferti alla testa avrebbero causato a Bongiorni un'emorragia cerebrale vasta e profonda oltre a danni alla mandibola andata dislocata dalla sede naturale a causa dei colpi ricevuti, tanto da causarne la morte.