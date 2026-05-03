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Genova, motociclista muore travolto da un'auto dopo essere caduto in A12

Cronaca
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Il tragico incidente è avvenuto all'interno di una galleria sul tratto autostradale dell' A12 tra Sestri Levante e Lavagna. La vittima è un motociclista di 42 anni, che sbalzato dalla sella forse dopo aver toccato un veicolo, è finito nella corsia opposta prima di essere investito da un'auto 

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Tragico incidente stradale nella notte tra sabato e domenica all'interno di una galleria sul tratto autostradale dell' A12 tra Sestri Levante e Lavagna. All'una un motociclista di 42 anni, sbalzato dalla sella forse dopo aver toccato un veicolo, è finito nella corsia opposta ed è stato investito da un'auto che sopraggiungeva. Sul posto polizia stradale, ambulanze dei Volontari del Soccorso e della Croce Rossa oltre ai sanitari del 118. Purtroppo per il centauro non c'è stato nulla da fare. Il tratto autostradale è rimasto chiuso fino alle 5 per consentire la bonifica della sede stradale e la rimozione dei mezzi. Un incidente analogo si è verificato ieri in A7: un giovane motociclista aveva perso il controllo della moto finendo a terra dove l'auto che lo seguiva l'ha travolto. Anche in questo caso non c'è stato nulla da fare.

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Cronaca

Maxi tamponamento sull'autostrada Messina-Palermo: 80 mezzi coinvolti

L'incidente si è verificato all'interno della galleria Villafranca, in direzione del capoluogo di regione siciliano, tra Milazzo e Rometta. Nessun ferito grave, traffico bloccato in entrambi i sensi di marcia 'a causa della presenza di gasolio sulla carreggiata che rende il fondo stradale estremamente scivoloso'

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