Il tragico incidente è avvenuto all'interno di una galleria sul tratto autostradale dell' A12 tra Sestri Levante e Lavagna. La vittima è un motociclista di 42 anni, che sbalzato dalla sella forse dopo aver toccato un veicolo, è finito nella corsia opposta prima di essere investito da un'auto

Tragico incidente stradale nella notte tra sabato e domenica all'interno di una galleria sul tratto autostradale dell' A12 tra Sestri Levante e Lavagna. All'una un motociclista di 42 anni, sbalzato dalla sella forse dopo aver toccato un veicolo, è finito nella corsia opposta ed è stato investito da un'auto che sopraggiungeva. Sul posto polizia stradale, ambulanze dei Volontari del Soccorso e della Croce Rossa oltre ai sanitari del 118. Purtroppo per il centauro non c'è stato nulla da fare. Il tratto autostradale è rimasto chiuso fino alle 5 per consentire la bonifica della sede stradale e la rimozione dei mezzi. Un incidente analogo si è verificato ieri in A7: un giovane motociclista aveva perso il controllo della moto finendo a terra dove l'auto che lo seguiva l'ha travolto. Anche in questo caso non c'è stato nulla da fare.