Le giovani hanno 23 e 24 anni. Soccorse dal personale del 118, sono state trasportate al pronto soccorso dell’Ospedale CTO. Dalla coscia sinistra della 24enne i medici hanno estratto un’ogiva. Sul posto e poi in ospedale sono intervenuti i carabinieri della compagnia Centro

Due ragazze di 23 e 24 anni sono rimaste coinvolte in uno scontro a fuoco in via Francesco Saverio Correra, a Napoli. Al moemento della sparatoria, avvenuta intorno alla mezzanotte, le giovani stavano passeggiando in strada e sarebbero state colpite accidentalmente alle gambe. Soccorse dal personale del 118, sono state trasportate al pronto soccorso dell’Ospedale CTO. Dalla coscia sinistra della 24enne i medici hanno estratto un’ogiva. Sul posto e poi in ospedale sono intervenuti i carabinieri della compagnia Centro e, per i rilievi, quelli della sezione investigazioni scientifiche del nucleo investigativo di Napoli. Indagini in corso per ricostruire la dinamica e la matrice. Le due vittime non sono in pericolo di vita.