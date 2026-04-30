Uomo ucciso a colpi di pistola, era in un ristorante del Barese

La dinamica dell'accaduto non è ancora chiara e non si sa se si sia trattato di una lite o di un agguato. Sul posto ci sono carabinieri, polizia e 118

Un uomo è stato ucciso questa sera in un ristorante a Bisceglie, nel nord Barese. Secondo quanto si apprende, la vittima era nel locale in via Gramsci, quando sarebbe stata raggiunta da alcuni colpi di arma da fuoco. La dinamica dell'accaduto non è ancora chiara e non si sa se si sia trattato di una lite o di un agguato. Sul posto ci sono carabinieri, polizia e personale del 118.