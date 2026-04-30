Morto a 83 anni Sergio Longoni, il fondatore di DF Sport Specialist

Stroncato da un male incurabile, l'imprenditore aveva sviluppato la propria attività partendo dal negozio di calzature dei genitori nel centro di Barzanò, nella Brianza lecchese ascolta articolo

E’ scomparso Sergio Longoni, fondatore di DF Sport Specialist, grande sportivo e appassionato di Alpinismo. Sciatore, fondatore della sezione Cai di Barzanò, presidente onorario. Negli anni Settanta l’intuizione che lo sci sarebbe diventato un fenomeno di massa. Oggi la sua catena di negozi per appassionati di sport di montagna, dedicata alle figlie Daniela e Francesca, conta 14 sedi.

Il saluto della sua azienda su Facebook "E’ con profondo dolore che annunciamo la scomparsa di Sergio Longoni, imprenditore visionario e fondatore di DF Sport Specialist, realtà di riferimento nel panorama degli articoli sportivi. Nel corso della sua vita, Sergio Longoni ha saputo costruire e far crescere un’azienda solida e riconosciuta, distinguendosi per passione, dedizione e attenzione alle persone, contribuendo in modo significativo alla diffusione della cultura sportiva. Grazie alla sua visione e al suo impegno, DF Sport Specialist è diventata nel tempo una realtà di riferimento nazionale, ma sempre profondamente legata al territorio e alle persone".

I funerali sabato 2 maggio Accanto a lui, fino all’ultimo, la moglie Silvana compagna di una vita, e le figlie Francesca e Daniela, che ne hanno condiviso valori e percorso umano e imprenditoriale. A loro va l’abbraccio più stretto in questo momento di immenso dolore e tristezza. La famiglia, i collaboratori, tutta l’azienda e gli amici si stringono con affetto e riconoscenza nel ricordo di Sergio, unendosi nel cordoglio per la sua scomparsa. Il suo esempio umano e professionale continuerà a vivere nel percorso e nei valori di DF Sport Specialist. I funerali si svolgeranno sabato 2 maggio alle ore 10:30 presso la Chiesa Parrocchiale di San Vito a Barzanò (LC).