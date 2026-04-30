Castelfranco Veneto, neo mamma muore a 39 anni per tumore in 15 giorni

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Castelfranco Veneto, neo mamma muore a 39 anni per un tumore scoperto solo 15 giorni prima

Cronaca

Solo quattro mesi fa a Sara Gastaldello era nata sua figlia Agnese. La donna si è spenta a causa di un tumore asintomatico a fegato e ossa. Sabato 2 maggio, alle ore 10, si svolgeranno i funerali a Salvatronda nella chiesa parrocchiale

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La malattia non le ha dato scampo, sono trascorse appena due settimane dalla diagnosi alla morte. Sara Gastaldello si è spenta a 39 anni e dopo solo quattro mesi dalla nascita di sua figlia Agnese, a causa di un tumore asintomatico a fegato e ossa. Insieme al marito al quale era legata da 19 anni, viveva a Salvatronda, frazione di Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso. Il matrimonio si è tenuto lo scorso 25 aprile in ospedale per suggellare un’unione solida, pochi giorni prima della sua scomparsa. Era stata l’estetista a notare un rigonfiamento sospetto al quale avevano fatto seguito le cure rivelatesi inutili poiché il tumore era già in metastasi. Sabato 2 maggio, alle ore 10, si svolgeranno i funerali a Salvatronda nella chiesa parrocchiale. 

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