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Sardegna, quarto focolaio di dermatite nodulare contagiosa nei bovini: 179 capi abbattuti

Cronaca
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Attualmente, secondo il bollettino epidemiologico nazionale veterinario, complessivamente i capi malati sono finora 6, mentre 2 quelli morti. Per effetto della normativa Ue ne sono stati abbattuti 179

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Nuovo focolaio di dermatite nodulare contagiosa (Lumpy Skin Disease) dei bovini nel Sud Sardegna. Stavola a essere colpito è un allevamento di Ballao, a circa 45 km di distanza da Cagliari. Si tratta del quarto focolaio confermato dall'Istituto zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo, centro di riferimento italiano, dopo quelli scoperti a Muravera (2, uno di questi non più conteggiato), nella parte sud-orientale dell'Isola, e nella vicina Villaputzu, sempre nel Sarrabus. Le analisi chimiche risalgono alla giornata di ieri.
    

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Finora 179 capi abbattuti  

Attualmente, sempre secondo il bollettino epidemiologico nazionale veterinario, complessivamente i capi malati sono finora 6, mentre 2 quelli morti. Per effetto della normativa Ue, ne sono stati abbattuti 179. Questo ultimo caso mette anche fortemente a rischio la partecipazione dei buoi che trainano il cocchio e gli altri carri addobbati per la 370/a Festa di Sant'Efisio a Cagliari dell'1 maggio, che ogni anno richiama migliaia di turisti in città con televisioni da tutto il mondo. 

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