Reggio Calabria, violenze su persone vulnerabili: 5 misure cautelari

Cinque misure cautelari sono state eseguite dai carabinieri della Compagnia di Gioia Tauro nei confronti di altrettanti giovani di età compresa tra i 20 e i 22 anni. Per tre sono stati disposti gli arresti domiciliari, mentre altri due sono stati sottoposti all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. L’operazione nasce da un’indagine su episodi di violenza e sopraffazione ai danni di persone vulnerabili

