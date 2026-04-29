L’uomo è noto per programmi come Zelig e Quelli che il calcio. A denunciarlo è stata la ex compagna che ha chiamato i carabinieri dicendo di “aver incontrato l’ex mentre rientrava nel suo appartamento alla Balduina”. Arrestato, Bagnato ha ammesso di averla attesa sotto casa ma “sempre con educazione”

Massimo Bagnato, comico famoso per le sue apparizioni in programmi come Zelig e Quelli che il calcio, è stato arrestato con l’accusa di stalking ai danni della sua ex compagna. È quanto riportano Repubblica e Messaggero , spiegando che ora, in attesa del processo, per l'uomo è scattato il divieto di avvicinamento alla donna. Lunedì 27 aprile i carabinieri della stazione Medaglie d’Oro a Roma hanno ricevuto una telefonata con la richiesta di aiuto da parte di una donna che diceva di "aver incontrato l’ex mentre rientrava nel suo appartamento alla Balduina", si legge sui quotidiani.

L'arresto

Quando sono giunti sul posto, i militari hanno trovato Massimo Bagnato che ha iniziato "a inveire nei confronti dei carabinieri e della donna in maniera minacciosa". L'uomo è stato poi ammanettato e ha gridato: "Guarda cosa mi hai fatto, cosa mi hai combinato", mentre indica i polsi legati. Poi è stato caricato in auto e portato negli uffici, "dove i toni sono rimasti accesi". L'attore in aula si è difeso "ammettendo di averla aspettata in alcune occasioni sotto casa o fuori dalla palestra - scrive il Messaggero - che di solito la ex frequenta, ma sempre con educazione e solo per chiedere spiegazioni sulla rottura del loro rapporto".