Esami e visite online, chi prenota di più online? L'identikit

Nel primo trimestre 2026 cresce l’uso delle piattaforme sanitarie online: dermatologia, ginecologia e urologia trainano la domanda. Donne più attive degli uomini ma il dato più interessante riguarda l’età: sono le persone sopra i 50 anni a usare di più i servizi digitali, segno di un cambiamento profondo nel rapporto fra italiani e cura della salute
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