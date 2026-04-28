Esami e visite online, chi prenota di più online? L'identikit



Nel primo trimestre 2026 cresce l’uso delle piattaforme sanitarie online: dermatologia, ginecologia e urologia trainano la domanda. Donne più attive degli uomini ma il dato più interessante riguarda l’età: sono le persone sopra i 50 anni a usare di più i servizi digitali, segno di un cambiamento profondo nel rapporto fra italiani e cura della salute