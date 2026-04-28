Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Cronaca

Esami e visite online, chi prenota di più online? L'identikit

Simone Cosimi

Simone Cosimi
©Getty


Nel primo trimestre 2026 cresce l’uso delle piattaforme sanitarie online: dermatologia, ginecologia e urologia trainano la domanda. Donne più attive degli uomini ma il dato più interessante riguarda l’età: sono le persone sopra i 50 anni a usare di più i servizi digitali, segno di un cambiamento profondo nel rapporto fra italiani e cura della salute

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ