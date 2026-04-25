Sospeso stop concessione spiaggia Mondello, "rischi ordine pubblico"

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Mondello, sospeso stop alla concessione: "Senza gestione rischi per l'ordine pubblico"

Cronaca
©Ansa

Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha accolto l'appello dell'immobiliare italo‑belga. Per i giudici, l'imminente stagione estiva senza gestione ordinata potrebbe creare rischi per ordine e sicurezza pubblica

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Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha accolto il ricorso in appello della immobiliare Italo-belga, ribaltando così la sentenza del Tar Sicilia che aveva respinto la richiesta della società di annullamento del decreto di decadenza della concessione demaniale per la gestione di buona parte della spiaggia di Mondello, a Palermo, disposta dall'assessorato regionale al Territorio e ambiente. La camera di consiglio per la trattazione collegiale della domanda cautelare è fissata per il 14 maggio. Il Cga ritiene che "l'imminenza della stagione estiva sia idonea a creare - in considerazione dell'enorme massa di persone che in tale periodo usualmente tende a riversarsi sulla spiaggia di Mondello - situazioni che, ove non gestite ordinatamente da alcuno, potrebbero dar luogo a concreto pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica". 

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