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Cronaca

L'aborto farmacologico nella Campania degli obiettori: cosa cambia

Gaia Bozza

La Campania approva una delibera che rende operativa l’IVG farmacologica con possibile completamento a domicilio, entrando tra le poche regioni ad aver strutturato davvero questo percorso. Il provvedimento introduce un modello ambulatoriale con presa in carico sanitaria. Ecco cosa prevederà e quali sono le sfide aperte in un contesto segnato da un alto numero di obiettori di coscienza e poche strutture attive

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