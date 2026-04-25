L'aborto farmacologico nella Campania degli obiettori: cosa cambia

La Campania approva una delibera che rende operativa l’IVG farmacologica con possibile completamento a domicilio, entrando tra le poche regioni ad aver strutturato davvero questo percorso. Il provvedimento introduce un modello ambulatoriale con presa in carico sanitaria. Ecco cosa prevederà e quali sono le sfide aperte in un contesto segnato da un alto numero di obiettori di coscienza e poche strutture attive