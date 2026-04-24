Introduzione

Italia spaccata in due per il ponte del 1 maggio, con picchi fino a 30 gradi in alcune regioni e instabilità in altre. Secondo gli esperti, il giorno della Festa dei Lavoratori sarà caratterizzato da una netta spaccatura: da un lato si avranno condizioni anche molto instabili, dall’altro invece emerge la possibilità di un sensibile aumento delle temperature in alcune aree del Paese. Tra il 4 e l’11 maggio, le cose potrebbero cambiare. L'alta pressione potrebbe perdere compattezza e arretrare, aprendo la porta a un ritorno più deciso delle correnti atlantiche verso il Mediterraneo. La prima parte di maggio, dunque, sarà caratterizzata da temperature ben sopra la media climatica, con scostamenti rispetto ai valori di riferimento addirittura di +3°C su buona parte del bacino del Mediterraneo, Italia compresa.