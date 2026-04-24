Introduzione
Italia spaccata in due per il ponte del 1 maggio, con picchi fino a 30 gradi in alcune regioni e instabilità in altre. Secondo gli esperti, il giorno della Festa dei Lavoratori sarà caratterizzato da una netta spaccatura: da un lato si avranno condizioni anche molto instabili, dall’altro invece emerge la possibilità di un sensibile aumento delle temperature in alcune aree del Paese. Tra il 4 e l’11 maggio, le cose potrebbero cambiare. L'alta pressione potrebbe perdere compattezza e arretrare, aprendo la porta a un ritorno più deciso delle correnti atlantiche verso il Mediterraneo. La prima parte di maggio, dunque, sarà caratterizzata da temperature ben sopra la media climatica, con scostamenti rispetto ai valori di riferimento addirittura di +3°C su buona parte del bacino del Mediterraneo, Italia compresa.
Quello che devi sapere
Le regioni del Nord
- Per la giornata di venerdì 1 maggio le previsioni parlano di tempo sereno nella riviera ligure e nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure lombardo-piemontesi e sulle Alpi occidentali, Coperto con pioggia debole sulle Alpi centrali. Nubi sparse con ampie schiarite in Romagna e sulle Dolomiti. Sostanzialmente sereno nelle altre zone del Settentrione.
- Sabato 2 maggio nubi sparse con ampie schiarite sulle Alpi occidentali, Sereno altrove. Al nord est nuvoloso sulle pianure emiliane e sulle Dolomiti, Sereno altrove.
- Domenica 3 maggio tempo bello nella Riviera ligure e sulle Alpi occidentali. Nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure lombardo-piemontesi e sulle Alpi centrali. Al nord est, sereno in Romagna.
Le regioni del Centro
- Venerdì 1 maggio sereno sulle pianure e sulla dorsale toscana, nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sull'Adriatico nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale. Nuvoloso altrove.
- Sabato 2 maggio nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale laziale, Sereno sul litorale adriatico e sulla dorsale, nuvoloso sulle subappenniniche e sul Gran Sasso.
- Per domenica 3 maggio gli esperti parlano di tempo bello su Roma e sulla dorsale laziale. Nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sull'Adriatico, sereno sui litorali e sulle subappenniniche. Nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale e sul Gran Sasso.
Le regioni del Sud
- Venerdì 1 maggio cielo coperto con pioggia moderata sui litorali e sulla dorsale calabra, nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure e sulle subappenniniche. Nuvoloso, con locali aperture, sulla dorsale campana. Coperto con pioggia debole sul litorale adriatico e sul litorale ionico, nuvoloso con locali aperture sulle Murge e sulla dorsale molisana e coperto con pioggia moderata sulla dorsale lucana. Per quanto riguarda le isole maggiori, coperto con pioggia debole sul catanese e sul palermitano, nubi sparse con ampie schiarite sulla Costa Smeralda e e coperto con pioggia moderata altrove.
- Sabato 2 maggio cielo coperto con pioggia moderata sui litorali e sulla dorsale calabra. Nubi sparse con ampie schiarite sul litorale ionico, sereno sulle Murge, coperto con pioggia debole sulla dorsale molisana e sulla dorsale lucana. Nubi sparse con ampie schiarite sul catanese e sul palermitano, coperto con pioggia debole sul cagliaritano. Nubi sparse con ampie schiarite sulla Costa Smeralda.
- Domenica 3 maggio coperto con pioggia moderata sui litorali e con pioggia debole sulla dorsale calabra. Sull'Adriatico cielo coperto con pioggia debole sul litorale e nuvoloso con locali aperture sul litorale ionico e sulle Murge. Nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale molisana e sulla dorsale lucana. Coperto con pioggia moderata sul catanese e su interne siciliane, nubi sparse con ampie schiarite sul palermitano, coperto con pioggia debole sulla zona etnea.