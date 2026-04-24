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Bari, dimentica il marsupio con una pistola al Mc Donald's: arrestato

Cronaca
©Getty

Un uomo e una donna sono stati fermati dalle forze dell'ordine dopo aver lasciato il marsupio su un tavolo del fast food. Lui è stato sottoposto agli arresti domiciliari per detenzione illecita di armi da sparo in pubblico e possesso di segni distintivi contraffatti, lei rimessa in libertà

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Una dimenticanza può capitare a tutti ma per qualcuno significa guai. Un uomo e una donna sono stati fermati dai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bari dopo la scoperta di una pistola dentro un marsupio dimenticato in un Mc Donald's del capoluogo dove la coppia era stata poco prima. L'uomo è stato accusato di detenzione illecita di armi da sparo in pubblico e possesso di segni distintivi contraffatti mentre la donna è stata messa in libertà. 

La scoperta nel fast food

I due si trovavano al Mc Donald’s del centro commerciale di Santa Caterina, nel capoluogo pugliese quando hanno lasciato il fast food dimenticandosi il marsupio contenente un’arma su un tavolo, rinvenuto dal personale che ha informato le forze dell’ordine.

Secondo quanto ricostruito dalla Gazzetta del Mezzogiorno, quando l'uomo e la donna sono arrivati nel fast food per recuperare il marsupio hanno trovato ad attenderli le forze dell’ordine e a quel punto, l’uomo ha tentato di nascondere una seconda arma nella borsa della donna.

I controlli nell’abitazione dell’uomo

I carabinieri hanno anche perquisito l’abitazione dell’uomo, originario di Andria. All'interno dell'appartamento sono stati scoperti capi di abbigliamento e segni distintivi delle Forze di Polizia. L'uomo, che risulta detentore unicamente di porto e detenzione di arma per uso sportivo, è stato sottoposto agli arresti domiciliari. La donna, invece, è stata rimessa in libertà. Al termine dell’operazione, i militari hanno rinvenuto e sequestrato una pistola calibro 9x21 e un'altra arma 6x35, entrambe complete di caricatore e hanno scoperto un paio di manette e una placca distintiva privi di matricola e un tesserino contraffatto.

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