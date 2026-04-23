Incidente Barletta, due morti e cinque feriti

Sul posto carabinieri, agenti della polizia locale e i vigili del fuoco che hanno estratto i corpi dalle lamiere

Due persone sono morte e cinque sono rimaste ferite in un grave incidente accaduto tra Trinitapoli e San Ferdinando di Puglia, in provincia di Barletta-Andria-Trani. Due feriti sono stati portati all'ospedale di Barletta, altri due all'ospedale di Andria e per un quinto è intervenuto l’elisoccorso. Le vittime sono Savina Carbonaro, di 61 anni, e Francesco Berteramo, di 68 anni.

A scontrarsi, per cause ancora in fase di accertamento, due utilitarie: una

Fiat Punto e una Toyota Yaris, entrambe pesantemente danneggiate nell'impatto tanto violento da deformare completamente la parte anteriore dei veicoli, e da intrappolare uno degli occupanti tra le lamiere. Sul posto carabinieri, agenti della polizia locale e i vigili del fuoco che hanno estratto i corpi dalle lamiere.