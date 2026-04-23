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Forlì, prefettura vieta convegno Forza Nuova a Predappio il 25 aprile

Cronaca
©Ansa

La ragione dello stop è dovuta al fatto che l'area dove l'iniziativa doveva tenersi, "versa in condizioni di grave e generale degrado e pericolosità, e che in particolare la parte fabbricata è priva di agibilità"

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La prefettura di Forlì-Cesena ha vietato le attività programmate da Forza Nuova con Roberto Fiore per il 25 aprile, il convegno 'La fine dell'antifascismo' a Predappio. Il motivo è che l'area dove l'iniziativa doveva tenersi, l' ex stabilimento 'L'Arte', "versa in condizioni di grave e generale degrado e pericolosità, e che in particolare la parte fabbricata è priva di agibilità". Nel tavolo in sede prefettizia è stato "espresso parere unanime nel senso dell'assoluta inidoneità di tale area allo svolgimento delle attività programmate da Forza Nuova". Il sindaco di Predappio ha quindi adottato un'ordinanza.

Espresso parere di non idoneità alle attività

Nell'incontro in Prefettura, al quale hanno partecipato, con il prefetto Rinaldo Argentieri, il questore, i comandanti provinciali dei carabinieri e della guardia di finanza, il sindaco di Predappio e il comandante provinciale dei vigili del fuoco, è stato espresso il parere di non idoneità alle attività, "peraltro non supportate da alcuna documentazione, pure obbligatoria nei riguardi della pubblica amministrazione, descrittiva degli eventi previsti e in particolare attestante la sussistenza di tutti i requisiti di sicurezza prescritti dalla legge". Sempre all'unanimità, i presenti in prefettura hanno ritenuto quindi doversi adottare da parte del sindaco un'ordinanza contingibile e urgente per prevenire gravi pericoli per l'incolumità pubblica. 

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