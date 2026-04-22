Licenziato e morto suicida, Tribunale: "Provvedimento ingiusto"

Il Tribunale del Lavoro di Venezia ha dichiarato illegittimo il licenziamento di Paolo Michielotto, dipendente del magazzino Metro di Marghera, che era stato mandato via dall'azienda per un presunto danno di 280 euro. L'uomo era poi morto suicida nell'agosto 2024. A rendere nota la sentenza è stata la Cgil veneziana, che assieme alla Filcams e alla famiglia aveva aviato la causa legale contro il licenziamento. Impiegato come addetto alle vendite, Michielotto, secondo l'azienda, aveva agevolato alcuni clienti consentendo di risparmiare sulle spese di spedizione. Metro aveva contestato questa pratica, inizialmente sospendendolo e poi, il 31 luglio 2024, licenziandolo e calcolando il danno in 280 euro. Michielotto si era rivolto al sindacato per impugnare la decisione ma dieci giorni dopo si era tolto la vita.