Milano, incendio in azienda rifiuti: vigili del fuoco al lavoro

Incendio in un'azienda di smaltimento di rifiuti a Bollate. Il Comando dei Vigili del fuoco di Milano è impegnato da ieri sera a fronteggiare le fiamme. L'incendio non ha coinvolto il capannone di proprietà dell'azienda, limitandosi al materiale accumulato all'esterno in attesa di lavorazione. Per tutta la notte 60 vigili del fuoco, alcuni provenienti anche dal vicino Comando di Monza, si sono avvicendati riuscendo a circoscrivere le fiamme e a provvedere alla bonifica dell'area. Nessuna persona risulta coinvolta. Sul posto anche personale dell'Arpa che sta provvedendo ad un monitoraggio dell'aria attraverso il posizionamento di alcune centraline.