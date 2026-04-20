Un uomo di 32 anni e una donna di 33 sono stati arrestati dai carabinieri con l'accusa di violenza sessuale aggravata. A scoprire le violenze sulla madre 59enne, affetta da disabilità fisica e psichica, sarebbe stata l'altra figlia della vittima, che ha denunciato tutto agli agenti consegnando loro i video girati dalla sorella

Una donna disabile di 59 anni è stata violentata Consentiva al suo complice di abusare sessualmente della madre in gravi condizioni di disabilità fisica e psichica filmando le violenze. È accaduto a Napoli dove un uomo di 32 anni e una donna di 33 sono stati arrestati dai carabinieri del nucleo operativo Stella al termine di indagini coordinate dai magistrati della IV sezione. L'accusa è di violenza sessuale aggravata. A scoprire le violenze sarebbe stata l'altra figlia della vittima, che ha denunciato tutto agli agenti consegnando loro i video girati dalla sorella.

Gli abusi sulla madre disabile

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli hanno permesso di ricostruire l'intera vicenda che risale al 22 marzo scorso, quando la figlia della vittima ha presentato denuncia alla Stazione Carabinieri Vomero-Arenella, consegnando alcuni filmati che ritraevano la violenza subita dalla madre. L'uomo avrebbe violentato la 59enne mentre dormiva, approfittando della totale incapacità della vittima di difendersi. Secondo l'ipotesi accusatoria, la 33enne avrebbe non solo consentito l'accesso dell'uomo nell'abitazione, ma avrebbe anche ripreso l'intera scena con un cellulare. A incastrare i due arrestati è stato soprattutto l'abbigliamento indossato e i tatuaggi. I due responsabili sono anche accusati di minaccia grave per avere tentato di costringere la donna che li ha scoperti a ritirare le accuse nei loro confronti.