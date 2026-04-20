Urto tra treni, disagi sulla Milano-Genova: ritardi e cancellazioni

Un urto tra un treno merci e un treno della linea S13 avvenuto lunedì mattina tra le stazioni di Locate (Milano) e Certosa (Pavia) sta provocando pesanti ritardi alla circolazione ferroviaria che è stata sospesa per qualche ora lungo la linea Milano-Genova. Rfi spiega che c'è stato "un leggero contatto" tra il regionale che procedeva a 30 km/h in uscita dalla stazione e il treno merci in sosta. Nessuna conseguenza per i passeggeri del treno né per il personale Trenord. Qui gli aggiornamenti sui treni coinvolti.