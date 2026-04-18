Omicidio nel Brindisino, ucciso un 41enne durante una lite: un fermo

La vittima sarebbe stata colpita più volte con un cacciavite. Sono in corso le indagini
Un 41enne è stato ucciso nella notte al culmine di una lite con un altro uomo, in una villetta alla periferia di Torre Canne, frazione di Fasano (Brindisi). A quanto si apprende, la vittima, originaria di Brindisi e con precedenti, sarebbe stata colpita più volte con un oggetto contundente. Il presunto killer, un 40enne, è stato fermato nelle ore successive dai carabinieri che conducono le indagini, coordinate dalla Procura di Brindisi. Sono in corso accertamenti per chiarire con precisione la dinamica dei fatti e il movente dell'aggressione.
Le indagini
E' stato lo stesso presunto killer a contattare le forze dell'ordine confessando l'omicidio avvenuto nell'immobile dove la vittima era agli arresti domiciliari per droga. Secondo una prima ricostruzione, tra i due uomini sarebbe scoppiata una violenta lite, fino ad una colluttazione nel corso della quale l'aggressore avrebbe colpito ripetutamente la vittima in diverse parti del corpo con un oggetto contundente, tra le l'ipotesi un cacciavite, causandone la morte.