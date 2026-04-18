Omicidio nel Brindisino, ucciso un 41enne durante una lite: un fermo

La vittima sarebbe stata colpita più volte con un cacciavite. Sono in corso le indagini

Un 41enne è stato ucciso nella notte al culmine di una lite con un altro uomo, in una villetta alla periferia di Torre Canne, frazione di Fasano (Brindisi). A quanto si apprende, la vittima, originaria di Brindisi e con precedenti, sarebbe stata colpita più volte con un oggetto contundente. Il presunto killer, un 40enne, è stato fermato nelle ore successive dai carabinieri che conducono le indagini, coordinate dalla Procura di Brindisi. Sono in corso accertamenti per chiarire con precisione la dinamica dei fatti e il movente dell'aggressione.