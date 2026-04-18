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Agguato nella notte nel bergamasco, due uomini uccisi a colpi di pistola

Cronaca
©Ansa

Secondo quanto riferito e ancora al vaglio degli investigatori, gli aggressori sarebbero arrivati su un'auto e avrebbero aperto il fuoco

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Nella notte tra venerdì 17 e sabato 18 aprile due uomini sono stati uccisi in un agguato nel bergamasco, nella zona industriale di Covo. Secondo quanto riferito e ancora al vaglio degli investigatori, i due uomini, di nazionalità indiana, erano appena usciti da un capannone adibito a luogo di preghiera, quando sarebbero stati raggiunti da un'auto. Gli aggressori avrebbero aperto il fuoco dal veicolo, uccidendo i due uomini a colpi di pistola. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Treviglio. 

Cosa sappiamo

Il duplice omicidio è avvenuto alle 23.50 circa in via Campo Rampino 382 a Covo, centro di 4500 abitanti a una trentina di chilometri da Bergamo. All'agguato hanno assistito diversi testimoni che hanno riferito che le vittime erano da poco uscite dal vicino edificio adibito a tempio sikh. Sulla vettura dalla quale sarebbero partiti i colpi c'erano, secondo le prime informazioni, almeno due persone. A terra i carabinieri hanno trovato una decina di bossoli. All'arrivo del 118, allertato per soccorrere due feriti in gravi coondizioni e arrivato sul posto con due ambulanze e due automediche, i due indiani erano già morti. 

 

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