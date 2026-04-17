Perde figlio in incidente, consigliere Regione Puglia: siate prudenti

Dino Basile dopo che il figlio domenica scorsa ha perso la vita sulla strada ad Arnesano scrive in un post su Facebook: "A voi ragazzi voglio dire: siate prudenti. Basta un attimo, una distrazione, la stanchezza, una scelta sbagliata, per cambiare tutto, per spegnere sogni, progetti e futuro. La vita è un bene prezioso e va custodita ogni giorno con responsabilità. Oggi il mio cuore è colmo di dolore, ma anche dell'amore che mio figlio mi ha donato e che continuerà a vivere dentro di me"

"A voi ragazzi voglio dire: siate prudenti. Basta un attimo, una distrazione, la stanchezza, una scelta sbagliata, per cambiare tutto, per spegnere sogni, progetti e futuro. La vita è un bene prezioso e va custodita ogni giorno con responsabilità. Oggi il mio cuore è colmo di dolore, ma anche dell'amore che mio figlio mi ha donato e che continuerà a vivere dentro di me". Lo scrive in un post pubblicato sui social dal consigliere regionale della Puglia, Dino Basile dopo che suo figlio Antonio di 21 anni, è morto all'alba di domenica scorsa in un incidente stradale avvenuto ad Arnesano (Lecce). Il post è accompagnato da una foto in cui il politico abbraccia il figlio dandogli un bacio sulla guancia. "La mia vita è stata segnata da un dolore immenso: non esistono parole sufficienti per descrivere un vuoto così grande - prosegue - Tuttavia sento il dovere, come padre e come rappresentante delle Istituzioni, di trasformare questo dolore in un messaggio che possa arrivare a tutti, ai genitori ma soprattutto ai più giovani". "Ai genitori dico: abbracciate i vostri figli ogni giorno. Non date mai per scontato il tempo insieme. Un abbraccio in più, un bacio in più, una parola in più: niente è mai troppo", continua il consigliere regionale che poi si rivolge ai figli a cui dice di "non dimenticate di abbracciare e baciare i vostri genitori, di dire loro quanto li amate. Quando non ci saranno più, vi accorgerete che quegli abbracci non sono mai stati abbastanza. Lo so per esperienza, avendo già affrontato anni fa la perdita di mio padre". "Se questo messaggio potrà salvare anche una sola vita o avvicinare anche una sola famiglia, allora il ricordo di mio figlio continuerà a vivere attraverso gesti di consapevolezza e di affetto - conclude - Vi chiedo di non dimenticare mai quanto sia fragile e, allo stesso tempo, preziosa la vita".