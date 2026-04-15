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Cronaca

Tra emozioni e stereotipi, nel laboratorio che dà la parola ai bambini

Giulia Mengolini

Fondazione Libellula e Francesca Cavallo portano in 250 scuole primarie “Storie Spaziali per Maschi del Futuro - Scuola Edition”, un progetto educativo nato per lavorare su emozioni e rispetto: "Superare gli stereotipi legati al maschile è fondamentale: significa restituire a tutti la possibilità di esprimere il proprio potenziale, liberi da schemi e aspettative". Siamo stati alla tappa di Milano, dove abbiamo ascoltato le voci di oltre 80 bambini e bambine. Che hanno parlato di rabbia, tristezza e vergogna

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