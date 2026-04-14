Tino Stefanini, storia dell'ex bandito con un'intera vita in prigione

Quella di Tino Stefanini è la storia di un bandito. All’anagrafe Alfredo Santino Stefanini, è un ex componente della banda di Renato Vallanzasca ed è stato protagonista di rapine e sparatorie che segnarono profondamente la Milano degli anni ’70. Ma la sua è anche la storia di un’intera vita passata in prigione. Perché Tino Stefanini, che oggi ha 74 anni, ha passato 50 anni dietro le sbarre. È sua la prima voce raccolta per “Il passaggio - Vite che hanno attraversato il carcere” il nuovo podcast di Sky TG24