È stato arrestato nella tarda serata di ieri il 50enne ritenuto responsabile del delitto di Enzo Ambrosino, avvenuto nella notte tra venerdì e sabato al culmine di una violenta rissa in strada. All'origine della rissa ci sarebbe una disputa economica legata a un debito di poche centinaia di euro
Un 50enne italiano residente a Varese è stato fermato nella tarda serata di ieri con l'accusa di essere autore dell'omicidio di Enzo Ambrosino, il 30enne accoltellato a morte sotto casa sua durante una rissa tra due gruppi familiari a Induno Olona. I Carabinieri del Nucleo Investigativo provinciale e della Compagnia di Varese riferiscono in una nota che sono stati trovati a suo carico "concreti e concordanti elementi di responsabilità".
Rissa tra cinque persone
Alla base della violenta rissa ci sarebbe stata una questione economica, legata a un debito di poche centinaia di euro. Un 'conto in sospeso' che aveva portato già nei giorni precedenti ad accese discussioni tra due giovani delle famiglie coinvolte. La notte dell'omicidio lo scontro è degenerato quando alcuni esponenti delle famiglie si sono ritrovati faccia a faccia in via Porro per "risolvere la questione". Coinvolti nello scontro almeno cinque persone. Anche la persona fermata ha riportato una ferita da taglio. Nel corso del sopralluogo e dei successivi accertamenti sono stati trovati due coltelli, una mazza ferrata e altri oggetti atti a offendere, alcuni dei quali con evidenti tracce di sangue, che sono stati sottoposti a sequestro. Tutti i partecipanti alla rissa, cinque, sono stati identificati e deferiti per i reati di rissa e porto abusivo di armi od oggetti atti a offendere.