Rissa tra cinque persone

Alla base della violenta rissa ci sarebbe stata una questione economica, legata a un debito di poche centinaia di euro. Un 'conto in sospeso' che aveva portato già nei giorni precedenti ad accese discussioni tra due giovani delle famiglie coinvolte. La notte dell'omicidio lo scontro è degenerato quando alcuni esponenti delle famiglie si sono ritrovati faccia a faccia in via Porro per "risolvere la questione". Coinvolti nello scontro almeno cinque persone. Anche la persona fermata ha riportato una ferita da taglio. Nel corso del sopralluogo e dei successivi accertamenti sono stati trovati due coltelli, una mazza ferrata e altri oggetti atti a offendere, alcuni dei quali con evidenti tracce di sangue, che sono stati sottoposti a sequestro. Tutti i partecipanti alla rissa, cinque, sono stati identificati e deferiti per i reati di rissa e porto abusivo di armi od oggetti atti a offendere.