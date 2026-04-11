Rissa a coltellate in strada nel Varesotto, un morto e due feriti

Grave episodio di violenza nella notte tra venerdì e sabato a Induno Olona, in provincia di Varese, dove una rissa scoppiata in strada si è conclusa con la morte di un uomo di 30 anni e il ferimento di altre due persone. In corso le indagini della Procura e dei carabinieri ascolta articolo

Un uomo di 30 anni è morto accoltellato in una rissa stanotte a Induno Olona, nel Varesotto. Secondo quanto riferito dai carabinieri, intorno all'una di notte, per cause ancora in corso di accertamento è scoppiata un'accesa discussione in strada tra diverse persone poi sfociata in rissa. La vittima è stata accoltellata al busto ed è deceduta sul posto. Altre due persone, padre e figlio, sono rimaste ferite, e sono ricoverate. In corso le indagini della Procura di Varese e dei carabinieri.

Rissa a coltellate L'allarme è scattato intorno all'una, quando un violento alterco tra più individui è degenerato in una colluttazione. Durante lo scontro sarebbero stati utilizzati coltelli e altri oggetti contundenti. Ad avere la peggio è stato un uomo italiano, colpito al busto con un'arma da taglio. Nonostante il rapido intervento dei sanitari del 118, per lui non c'è stato nulla da fare: è morto sul posto. La salma è stata successivamente trasferita all'ospedale di Varese e posta a disposizione dell'autorità giudiziaria.