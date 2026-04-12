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Firenze, studente di 17 anni muore durante una gita scolastica

Cronaca
©IPA/Fotogramma

Il ragazzo, originario di Adrano in provincia di Catania, avrebbe accusato un malore durante un giro su una bici elettrica e avrebbe poi perso i sensi. La Procura toscana ha disposto il sequestro della salma per l'autopsia, prevista martedì 14 aprile. "Senza parole e basiti davanti a queste terribili notizie", ha detto Fabio Mancuso, sindaco di Adrano, il comune di cui era originario il 17enne

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Uno studente di 17 anni è morto durante una gita scolastica a Firenze. Il ragazzo, originario di Adrano in provincia di Catania, avrebbe accusato un malore durante un giro su una bici elettrica e, dopo aver perso conoscenza, non si sarebbe più ripreso. La Procura toscana ha disposto il sequestro della salma per l'autopsia, prevista martedì 14 aprile. Il sindaco di Adrano, Fabio Mancuso, ha espresso il proprio cordoglio: "Si rimane senza parole e basiti davanti a queste terribili notizie". Poi ha aggiunto: "Un giovane pieno di vita ci lascia nel momento migliore della sua giovinezza, un abbraccio fraterno a tutta la famiglia". 

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