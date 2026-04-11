I corpi delle donne, di 82 e 50 anni, sono stati rinvenuti dai vigili del fuoco di Milano. L'allarme è stato lanciato verso le 17.30 dai condomini attirati dai forti odori che provenivano dall'appartamento

I corpi di due donne, madre e figlia, di 82 e 50 anni, in avanzato stato di decomposizione sono stati trovati dal nucleo Saf dei vigili del fuoco di Milano in un appartamento al quarto piano di uno stabile in via Rovani a Sesto San Giovanni. Lo rendono noto i Vigili del Fuoco. L'allarme è stato lanciato verso le 17.30 dai condomini attirati sin dalla mattina dai forti odori che provenivano dall'abitazione. Dopo aver forzato la porta di ingresso, i vigili del fuoco non hanno potuto che constatare, insieme a carabinieri e 118, il decesso delle due donne, per le cui cause si dovrà attendere il responso dell'autopsia. In base ai primi riscontri, la morte delle due donne non sarebbe dovuta a cause violente. In casa c'era ancora una griglia accesa che potrebbe avere provocato esalazioni di monossido di carbonio.