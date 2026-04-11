Al Nord tempo stabile al mattino su tutte le regioni con nuvolosità alternata a schiarite, banchi di nebbia o foschia lungo la pianura Padana. Al pomeriggio nuvolosità in sviluppo sulle Alpi ma senza fenomeni associati. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli per lo più sereni o poco nuvolosi. Al Centro giornata all'insegna del bel tempo sulle regioni del centro Italia con cieli soleggiati sia al mattino che al pomeriggio, salvo della nuvolosità bassa sulle coste e qualche addensamento in Appennino nelle ore pomeridiane. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. Al Sud e sulle isole al mattino tempo stabile su tutte le regioni con sole prevalente. Al pomeriggio nuvolosità in sviluppo nelle zone interne, specie in Appennino. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque con qualche velatura in transito. Temperature minime e massime stazionarie o in aumento su tutta la Penisola.