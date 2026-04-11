Introduzione
Ancora sole e caldo ma fino a domenica 12 aprile, dicono gli esperti, quando un vortice ciclonico molto attivo investirà l'Italia dalla serata, a partire da alcune regioni.
Quello che devi sapere
Ancora sole per poco
Ancora tempo stabile e asciutto in tutta Italia, con temperature in linea, o leggermente al di sopra, rispetto alla media stagionale. È in arrivo, però un generale annuvolamento, che, dalla serata di domani - secondo gli aggiornamenti del Centro Meteo Italiano – inaugurerà una fase di maltempo destinata a espandersi all'inizio della prossima settimana, con fenomeni localmente anche intensi.
Torna la pioggia
La prossima settimana tornerà la pioggia e ci sarà anche da fare attenzione ai primi forti temporali della stagione con serio rischio di grandine. I meteorologi confermano che la seconda parte di Aprile sarà molto più dinamica rispetto alla prima decade del mese e subito avremo a che fare con una fase di maltempo potenzialmente insidiosa.
Ciclone in Italia
Già tra lunedì 13 e armtedì 14 aprile le condizioni meteo sono previste in peggioramento e il protagonista sarà un vortice (area di bassa pressione) in risalita dal Nord Africa e in approfondimento sul bacino del Mediterraneo. Dal momento che le acque dei nostri mari registrano temperature superficiali anomale (fin troppo calde per il periodo) il vortice riuscirà a trarre da esse l'energia necessaria per diventare una macchina atmosferica in grado di innescare una forte ondata di maltempo destinata a durare per diversi giorni.
Previsioni meteo per oggi
Al Nord tempo stabile al mattino su tutte le regioni con nuvolosità alternata a schiarite, banchi di nebbia o foschia lungo la pianura Padana. Al pomeriggio nuvolosità in sviluppo sulle Alpi ma senza fenomeni associati. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli per lo più sereni o poco nuvolosi. Al Centro giornata all'insegna del bel tempo sulle regioni del centro Italia con cieli soleggiati sia al mattino che al pomeriggio, salvo della nuvolosità bassa sulle coste e qualche addensamento in Appennino nelle ore pomeridiane. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. Al Sud e sulle isole al mattino tempo stabile su tutte le regioni con sole prevalente. Al pomeriggio nuvolosità in sviluppo nelle zone interne, specie in Appennino. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque con qualche velatura in transito. Temperature minime e massime stazionarie o in aumento su tutta la Penisola.
Previsioni meteo per domenica
Al Nord nuvolosità in transito nel corso della giornata sulle regioni settentrionali ma con tempo per lo più asciutto, salvo deboli fenomeni sulle Alpi occidentali. In serata e nottata peggiora al nord-ovest con l'arrivo di piogge sparse, in estensione poi a tutti i settori alpini. Al Centro tempo stabile sulle regioni del centro Italia al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Poche variazioni nel pomeriggio salvo isolati fenomeni in sviluppo lungo l'Appennino. In serata e nottata nuvolosità in aumento e deboli precipitazioni in arrivo sulle regioni tirreniche. Al Sud e sulle isole condizioni di tempo asciutto sulle regioni meridionali per tutta la giornata con nuvolosità alternata a schiarite sia al mattino che al pomeriggio. Poche variazioni attese in serata e nottata con tempo stabile ma nuvolosità in aumento. Temperature minime in lieve rialzo e massime in locale diminuzione specie al centro-nord.