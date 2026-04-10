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Corpo trovato in un laghetto nel Milanese è di un 72enne

Cronaca

Ancora ignote le cause dell'incidente. Al lavoro anche i sommozzatori per escludere che nell'abitacolo ci siano altre persone

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Il rinvenimento del cadavere è avvenuto questa mattina. I vigili del fuoco hanno estratto il corpo di un uomo da un'auto precipitata in un laghetto a Nerviano, nel Milanese. Si tratterebbe di un  72enne la cui figlia aveva denunciato la scomparsa ieri. L'intervento dei sommozzatori da Torino si è reso necessario in quanto si sospetta all'interno della vettura la presenza di un'altra persona. Ignote allo stato le cause dell'incidente.  Sul posto il Distaccamento di Rho e due mezzi fluviali, oltre a 118 e Carabinieri di Legnano e Nerviano. 

Uomo trovato morto in un' auto finita in un laghetto

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