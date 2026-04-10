Il 13 aprile sarà una giornata di sciopero per le farmacie private. La mobilitazione di 24 ore promossa da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs, coinvolgerà più di 76 mila occupati del comparto. Alla base della protesta c’è innanzitutto il mancato rinnovo del Contratto collettivo nazionale, scaduto ormai il 31 agosto 2024 e ancora bloccato dopo mesi di confronti senza sbocchi concreti: né il confronto del 4 febbraio né quello successivo dell’11 febbraio sono infatti riusciti a sbloccare la trattativa.

Vanno garantiti i servizi minimi essenziali

Anche in caso di sciopero le farmacie dovranno restare aperte al pubblico e garantire i servizi essenziali: a stabilirlo una circolare diffusa da Federfarma, l’associazione dei titolari, che recepisce le indicazioni della Commissione di Garanzia sugli scioperi. Il punto più delicato riguarda proprio i servizi minimi indispensabili: la Commissione ha ricordato che, in base alla legge 146/1990, durante l’astensione collettiva devono essere comunque assicurate le prestazioni essenziali, in una misura non superiore mediamente al 50% di quelle normalmente erogate, con quote di personale non oltre un terzo di quello abitualmente impiegato. Su questo aspetto resta però il contrasto con i sindacati, che con una nota del 10 marzo hanno fatto sapere di voler applicare una disciplina del 2002, secondo cui i servizi minimi andrebbero garantiti solo nelle farmacie di turno. Federfarma ha però chiarito che, in assenza di un accordo tra le parti, deve attenersi esclusivamente a quanto indicato dalla Commissione. Federfarma ha quindi fissato tre criteri: dovrà restare in servizio almeno un terzo del personale farmacista normalmente impiegato; dovrà essere garantito almeno il 50% delle prestazioni abituali e i servizi minimi dovranno essere assicurati da tutte le farmacie aperte, non solo da quelle di turno. Il calcolo del personale da mantenere operativo riguarda solo i farmacisti e non l’intero organico. Il titolare, in quanto datore di lavoro, non rientra nel conteggio, mentre il direttore sì. Non sarà possibile sostituire i lavoratori in sciopero con personale esterno, ad esempio tramite contratti a termine o somministrazione. Se in una farmacia individuale tutti i farmacisti dipendenti aderissero allo sciopero, il titolare farmacista dovrà comunque garantire il servizio, salvo oggettiva impossibilità. Nelle farmacie societarie, invece, se scioperano tutti i farmacisti compreso il direttore, il legale rappresentante potrà comunicare la chiusura ad Azienda sanitaria e Sindaco. Infine, i titolari dovranno informare i cittadini almeno cinque giorni prima, esponendo un cartello ben visibile. Le ore di sciopero, ricorda Federfarma, non saranno retribuite.

Le ragioni dello sciopero

Il principale motivo di attrito tra le organizzazioni sindacali e Federfarma riguarda soprattutto la componente salariale: quest’ultimi rivendicano per il farmacista collaboratore un incremento intorno ai 360 euro, ritenuto necessario per recuperare almeno in parte l’erosione salariale causata dall’inflazione e dal progressivo impoverimento del potere d’acquisto maturato durante il lungo periodo di vacanza contrattuale. Le proposte avanzate dalla parte datoriale, invece, si collocherebbero su livelli nettamente inferiori, oscillando — secondo quanto contestato dai sindacati — tra 120 e 200 euro complessivi, con una quota costruita anche su elementi non stabili della retribuzione. Un divario che, dopo mesi di trattative, ha finito per irrigidire ulteriormente le posizioni. Dal canto loro, i rappresentanti delle farmacie continuano a richiamare la necessità di preservare la tenuta economica delle attività, sostenendo che aumenti salariali consistenti rischierebbero di gravare in modo pesante su un settore molto diversificato. In questa chiave viene spesso evocata la condizione delle farmacie rurali o di realtà più piccole, considerate più esposte all’aumento dei costi. Una lettura che, però, dal fronte sindacale viene respinta: secondo i rappresentanti dei lavoratori si tratta di situazioni numericamente limitate, peraltro già sostenute attraverso specifici strumenti pubblici, e non tali da giustificare il mancato riconoscimento economico richiesto dalla categoria.