Alfredo Cospito, verso la proroga del regime di 41 bis per l'anarchico

Lo riporta l'Ansa che cita fonti del ministero della Giustizia, ma si precisa che nessuna decisione è stata formalizzata. Il pronunciamento del dicastero è atteso entro il 4 maggio, data di scadenza del provvedimento in vigore dal 2022. L'eventuale rinnovo di due anni richiede la verifica della capacità del detenuto di mantenere contatti con ambienti criminali o terroristici

Si va verso la proroga del regime di 41 bis per l'anarchico Alfredo Cospito, attualmente sottoposto al carcere duro. L'indiscrezione, riportata dall'Ansa, arriva da fonti del ministero della Giustizia ma non è ancora stata presa una decisione formale. Il pronunciamento dell'amministrazione guidata da via Arenula è atteso nelle prossime settimane, in prossimità del 4 maggio, data in cui scade il primo provvedimento applicato a Cospito con decreto ministeriale del maggio 2022. La proroga, della durata di due anni, non è automatica e richiede la verifica della persistente capacità del detenuto di mantenere contatti con organizzazioni criminali o terroristiche.