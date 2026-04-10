Alfredo Cospito, verso la proroga del regime di 41 bis per l'anarchico

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Alfredo Cospito, verso la proroga di due anni del regime di 41 bis per l'anarchico

Cronaca
©Ansa

Lo riporta l'Ansa che cita fonti del ministero della Giustizia, ma si precisa che nessuna decisione è stata formalizzata. Il pronunciamento del dicastero è atteso entro il 4 maggio, data di scadenza del provvedimento in vigore dal 2022. L'eventuale rinnovo di due anni richiede la verifica della capacità del detenuto di mantenere contatti con ambienti criminali o terroristici

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Si va verso la proroga del regime di 41 bis per l'anarchico Alfredo Cospito, attualmente sottoposto al carcere duro. L'indiscrezione, riportata dall'Ansa, arriva da fonti del ministero della Giustizia ma non è ancora stata presa una decisione formale. Il pronunciamento dell'amministrazione guidata da via Arenula è atteso nelle prossime settimane, in prossimità del 4 maggio, data in cui scade il primo provvedimento applicato a Cospito con decreto ministeriale del maggio 2022. La proroga, della durata di due anni, non è automatica e richiede la verifica della persistente capacità del detenuto di mantenere contatti con organizzazioni criminali o terroristiche. 

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