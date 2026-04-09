"Ho subito molestie", in un dossier l'altro volto del settore cultura

Il questionario lanciato dall’associazione “Mi riconosci?” raccoglie dati e testimonianze di chi lavora nei beni culturali. Il 49,5% delle persone che hanno risposto dichiara di aver subito molestie più di una volta, mentre il 14,4% afferma di aver assistito. Le violenze più diffuse sono verbali (29%), sessuali (27%) e psicologiche (21%)
PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:Attivalo OraOppureAbbonatiVuoi saperne di più? Leggi le FAQ
Se sei già cliente sky TV
Sky TG24 Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Nessun vincolo, disdici quando vuoi