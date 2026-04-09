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Cronaca

"Ho subito molestie", in un dossier l'altro volto del settore cultura

Roberta Cavaglià
©Getty

Il questionario lanciato dall’associazione “Mi riconosci?” raccoglie dati e testimonianze di chi lavora nei beni culturali. Il 49,5% delle persone che hanno risposto dichiara di aver subito molestie più di una volta, mentre il 14,4% afferma di aver assistito. Le violenze più diffuse sono verbali (29%), sessuali (27%) e psicologiche (21%)

 

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