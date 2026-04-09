Roma, Maurizio Battista denunciato per stalking dall'ex manager

Il comico Maurizio Battista è stato denunciato dal suo ex manager Fabio Censi per stalking e diffamazione aggravata. Nella denuncia viene richiesta anche una misura interdittiva nei confronti del comico romano. Al centro del caso ci sono alcuni video pubblicati da Battista sui social, in cui, senza mai citarlo direttamente e parlando di "uno sciacallo", accusa l'ex impresario di avergli sottratto circa un milione e mezzo di euro.

La ricostruzione dei fatti

"Battista ha deciso di interrompere improvvisamente il nostro rapporto che era iniziato nel 2018", si legge nella denuncia redatta dall'avvocato Pietro Nicotera, che ricostruisce la vicenda iniziata nel gennaio scorso. "Dopo avere preso questa decisione ha cominciato a pubblicare sui social video con frequenza quotidiana facendo riferimento a uno 'sciacallo che era inseguito da un cacciatore con il fucile carico' usando termini e modi alquanto pesanti e minacciosi senza però indicare a chi si riferisse al punto che destava la curiosità di migliaia di persone che lo seguono sui social". Nella denuncia si sottolinea che lo stesso Battista avrebbe presentato a sua volta una denuncia contro l'ex manager. "Una iniziativa rivendicata in una mail inviata dal comico ai consiglieri comunali di Canterano, in provincia di Roma, dove sono assessore e vicesindaco", aggiunge l'ex impresario.