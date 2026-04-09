Morte avvelenate, nuova giornata di interrogatori a Campobasso

Prevista una nuova serie di interrogatori nell'ambito dell'inchiesta per la morte di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, morte dopo Natale a seguito di quella che sembrava essere una presunta intossicazione alimentare ma che poi è stata inquadrata come duplice omicidio premeditato. Ieri le deposizioni si sono concluse alle 23 dopo essere andate avanti per 13 ore in tutto

In questura a Campobasso è prevista per la giornata di oggi, 9 aprile, una nuova sessione di interrogatori nell'ambito dell'inchiesta per la morte di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, morte dopo Natale a seguito di quella che sembrava essere una presunta intossicazione alimentare ma che poi è stata inquadrata come duplice omicidio premeditato. Sul giallo di Pietracatella anche oggi, dopo quanto accaduto nelle scorse ore, gli investigatori ascolteranno parenti e amici delle due vittime . Ieri le deposizioni si sono concluse alle 23 dopo essere andate avanti per 13 ore in tutto.

Gli interrogatori di ieri

In particolare, il capo della Squadra Mobile locale, Marco Graziano, e la procuratrice di Larino, Elvira Antonelli, hanno ascoltato come persone informate dei fatti prima Gianni Di Vita e sua figlia Alice e infine, tra le 20 e le 23, una cugina di Di Vita. Al momento poco trapela rispetto al contenuto dei colloqui con i familiari di Sara Di Vita e Antonella Di Ielsi, ma da ambienti investigativi si apprende solo che le tre persone già interrogate potrebbero anche essere sentite nuovamente nelle prossime ore.

Il fascicolo contro ignoti

Attualmente è confermato che il fascicolo aperto di recente resta contro ignoti e dunque, al momento, non ci sono indagati mentre arriverà entro una decina di giorni la relazione finale dal Centro nazionale antiveleni di Pavia diretto da Carlo Locatelli che, come noto, il mese scorso ha anticipato per le vie brevi gli esiti degli esami dai quali è emersa la presenza di tracce di ricina nel sangue delle due vittime.