Abruzzo, valanga sul Gran Sasso ai Valloni di Campo Imperatore: non risultano dispersiCronaca
Al momento della valanga pare non vi fossero persone impegnate in fuoripista. Le squadre di Soccorso alpino e Guardia di finanza sono comunque intervenute sul posto per accertare che non vi siano dispersi
Una valanga si è staccata sul Gran sasso, nella zona di Campo Imperatore. È successo nella mattinata di giovedì 9 aprile sul versante aquilano del massiccio appenninico, in località i Valloni, tra la nota stazione sciistica e Fonte Cerreto, base della funivia. Non risultano vittime o dispersi in quanto, al momento della valanga, pare non vi fossero persone impegnate in fuoripista. Squadre di terra di Cnsas, il Soccorso Alpino, e Guardia di Finanza sono comunque intervenute sul posto e hanno perlustrato la zona, con l'ausilio di un elicottero decollato da l'Aquila e di una unità cinofila antivalanghe.
Allerta per rischio valanghe
Le condizioni meteorologiche degli ultimi giorni non sono favorevoli alle escursioni in zone montuose. Per la giornata odierna, infatti, il Centro funzionale d'Abruzzo della Protezione civile aveva previsto criticità moderata di “allerta arancione” per rischio valanghe nelle zone Gran Sasso Est, Gran Sasso Ovest e Maiella e criticità ordinaria di “allerta gialla” nelle altre zone dell'Abruzzo.
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