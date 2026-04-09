Al momento della valanga pare non vi fossero persone impegnate in fuoripista. Le squadre di Soccorso alpino e Guardia di finanza sono comunque intervenute sul posto per accertare che non vi siano dispersi

Una valanga si è staccata sul Gran sasso, nella zona di Campo Imperatore. È successo nella mattinata di giovedì 9 aprile sul versante aquilano del massiccio appenninico, in località i Valloni, tra la nota stazione sciistica e Fonte Cerreto, base della funivia. Non risultano vittime o dispersi in quanto, al momento della valanga, pare non vi fossero persone impegnate in fuoripista. Squadre di terra di Cnsas, il Soccorso Alpino, e Guardia di Finanza sono comunque intervenute sul posto e hanno perlustrato la zona, con l'ausilio di un elicottero decollato da l'Aquila e di una unità cinofila antivalanghe.