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Bologna, bimbo cade da secondo piano: è grave

Cronaca
©IPA/Fotogramma

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia e della Scientifica. Le indagini per chiarire la dinamica dell'accaduto sono affidate alla Squadra mobile

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Un bambino di circa un anno e mezzo è precipitato nel pomeriggio del 9 aprile da una finestra al secondo piano di un palazzo di via Ada Negri, a Bologna, zona Pilastro. Per cause ancora da chiarire, il bambino sarebbe caduto dalla finestra di un appartamento, cadendo sul cemento della zona sottostante, dove si trovano i garage. Il piccolo è stato soccorso dal 118 e trasportato d'urgenza all'ospedale Maggiore, dove si trova in rianimazione, prognosi riservata. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia e della Scientifica. Le indagini per chiarire la dinamica dell'accaduto sono affidate alla Squadra mobile.

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