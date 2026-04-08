Tropea, sparatoria in un bar: un ferito trasportato in ospedale

La vittima è stata colpita alle gambe. L'uomo che ha sparato si è dato alla fuga nelle vie circostanti. Sul posto sono intervenuti carabinieri e polizia. Gli investigatori si sono messi sulle tracce del responsabile e un soggetto si trova attualmente nella caserma dei carabinieri per essere interrogato

Sparatoria a Tropea in via Libertà. Per cause ancora in corso di accertamento, due clienti di un bar hanno avuto un acceso diverbio sfociato in una sparatoria. Ad avere la peggio è stato uno dei due avventori, un impreditore (D.G.), che è rimasto ferito alle gambe da alcuni dei 4 colpi esplosi ed è stato trasportato nel locale ospedale: non sarebbe in pericolo di vita. La persona che ha aperto il fuoco si è invece data alla fuga e viene attivamente ricercata da polizia e carabinieri. Gli investigatori si sono messi sulle tracce del responsabile e un soggetto si trova attualmente nella caserma dei carabinieri di Tropea per essere interrogato.