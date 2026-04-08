Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Tropea, sparatoria in un bar: un ferito trasportato in ospedale

Cronaca

La vittima è stata colpita alle gambe. L'uomo che ha sparato si è dato alla fuga nelle vie circostanti. Sul posto sono intervenuti carabinieri e polizia. Gli investigatori si sono messi sulle tracce del responsabile e un soggetto si trova attualmente nella caserma dei carabinieri per essere interrogato

ascolta articolo

Sparatoria a Tropea in via Libertà. Per cause ancora in corso di accertamento, due clienti di un bar hanno avuto un acceso diverbio sfociato in una sparatoria. Ad avere la peggio è stato uno dei due avventori, un impreditore (D.G.), che è rimasto ferito alle gambe da alcuni dei 4 colpi esplosi ed è stato trasportato nel locale ospedale: non sarebbe in pericolo di vita. La persona che ha aperto il fuoco si è invece data alla fuga e viene attivamente ricercata da polizia e carabinieri. Gli investigatori si sono messi sulle tracce del responsabile e un soggetto si trova attualmente nella caserma dei carabinieri di Tropea per essere interrogato. 

Cronaca: Ultime notizie

Strage dei fornai, trovato e arrestato Elia Del Grande

Cronaca

Fermato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali per avere tentato di fuggire...

Previsioni meteo, freddo siberiano in arrivo in Italia: ecco dove

Cronaca

Il cambio più radicale si manifesterà a partire dalla serata di Domenica 12 Aprile e,...

Val Badia, bimba in seggiovia senza maestro: gip archivia il caso

Cronaca

L'istruttore altoatesino era stato denunciato dai genitori della bambina per non essersi seduto...

Pietro Gargano è morto, il giornalista de Il Mattino aveva 83 anni

Cronaca

Gargano ha svolto tutta la sua carriera nella redazione del quotidiano napoletano, dove era...

Valanga sul Cermis, morto scialpinista di 46 anni

Cronaca

A dare l’allarme i colleghi dell’uomo, che lavorava al Soccorso piste della Polizia di Stato, ai...

Cronaca: i più letti