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Pescara, arresto cardiaco mentre fa sport: muore un 15enne

Cronaca

Il ragazzo si è improvvisamente accasciato a terra mentre faceva sport: è stato subito soccorso dai presenti, anche con l'utilizzo del defibrillatore automatico, poi l'arrivo del 118 e il trasporto al pronto soccorso di Pescara, dove poco dopo è deceduto

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Un ragazzo di 15 anni residente a Francavilla al Mare (Chieti) è morto dopo essere andato in arresto cardiaco mentre stava giocando a tennis. La tragedia è avvenuta nella struttura sportiva di San Giovanni Teatino, in località Sambuceto, nell'area metropolitana Pescara Chieti.  L'episodio è accaduto nel tardo pomeriggio e stando alle prime informazioni, quando il giovane - definito atletico, sportivo e in buona salute - si è improvvisamente accasciato a terra è stato subito assistito dai presenti, anche con l'utilizzo del defibrillatore automatico. Poi l'arrivo del 118, intervenuto con ambulanza e automedica. Il giovane è stato trasportato al pronto soccorso di Pescara, dove poco dopo è morto.

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