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Agguato a Napoli, morto un ventenne. Indagano i carabinieri

Cronaca
©Ansa

È successo in via Carlo Miranda. Sconosciuti in scooter avrebbero esploso alcuni proiettili, colpendo al torace il 20enne Fabio Ascione. Indagini in corso per ricostruire dinamica e matrice

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Un 20enne è morto in un agguato questa mattina a Napoli, intorno alle 5. I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli e del nucleo operativo di Poggioreale sono intervenuti in via Carlo Miranda. Sconosciuti in scooter hanno esploso alcuni proiettili, colpendo al torace Fabio Ascione, 20 anni compiuti il 26 marzo scorso. Il ragazzo è stato trasportato al pronto soccorso di Villa Betania, ma è morto in ospedale. Indagini in corso per ricostruire dinamica e matrice dell'omicidio

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