L'associazione ha raccontato quello che è accaduto in un post social. Solidarietà dall'assessore al Patrimonio e alle Politiche abitative

È stato vandalizzato il bistrot Ohana, locale all'Infernetto di Roma e gestito dall'associazione antimafia #Noi. In un post social sulla pagina dell'associazione si legge: "La notte di Pasqua qualcuno, presumibilmente con un martello, ha cercato di spaccare una delle vetrate di Ohana. I vetri sono arrivati fino a metà sala del locale. Inutile dire che non ci lasciamo intimidire e andremo avanti più forti di prima. Sempre a testa alta". Nel video che fa vedere i danni, il presidente della sezione giovani di #Noi, Lorenzo Coluzzi racconta: "Oggi arrivati al locale abbiamo trovato questa sorpresa. Questo significa che stiamo dando fastidio. Ma noi continueremo e non ci fermeremo".