Roma, vandalizzato bistrot antimafia "Ohana": colpita vetrata con martelloCronaca
L'associazione ha raccontato quello che è accaduto in un post social. Solidarietà dall'assessore al Patrimonio e alle Politiche abitative
È stato vandalizzato il bistrot Ohana, locale all'Infernetto di Roma e gestito dall'associazione antimafia #Noi. In un post social sulla pagina dell'associazione si legge: "La notte di Pasqua qualcuno, presumibilmente con un martello, ha cercato di spaccare una delle vetrate di Ohana. I vetri sono arrivati fino a metà sala del locale. Inutile dire che non ci lasciamo intimidire e andremo avanti più forti di prima. Sempre a testa alta". Nel video che fa vedere i danni, il presidente della sezione giovani di #Noi, Lorenzo Coluzzi racconta: "Oggi arrivati al locale abbiamo trovato questa sorpresa. Questo significa che stiamo dando fastidio. Ma noi continueremo e non ci fermeremo".
Solidarietà dall'assessore
"Esprimo la mia solidarietà all’associazione 'Noi Antimafia' per l’atto vandalico rivolto al bistrot antimafia Ohana. Un bene del patrimonio pubblico, noto anche per essere stato set di una scena del film 'Troppo Forte' di Carlo Verdone, che abbiamo restituito al territorio e inaugurato lo scorso maggio, trasformandolo in uno spazio di formazione e lavoro per giovani impegnati nella legalità: un presidio importante per il futuro di tante ragazze e ragazzi. Sono vicino a tutte le persone coinvolte che portano avanti questa attività con impegno e determinazione. Continueremo a lavorare insieme, ogni giorno, per rafforzare questi percorsi nel segno della legalità". Così in una nota l’assessore al Patrimonio e alle Politiche abitative Tobia Zevi.