Il Comune, già noto - oltre che per la bellezza del suo territorio - per l"ordinanza 100 divieti" con la quale ha proibito una serie di attività e azioni, sostiene che la nuova iniziativa è stata presa dall'agronomo, che ha visto alcuni ragazzini arrampicarsi su un albero. Da qui la scelta di mettere i cartelli con la dicitura "Vietato arrampicarsi sugli alberi" in italiano e inglese, con tanto di spiegazione

"Il sindaco deve credere che siamo delle scimmie", commenta qualche cittadino di Sestri Levante dopo che un dipendente comunale ha inchiodato (letteralmente) a un albero il cartello con il divieto di arrampicarsi. Il Comune sostiene che l'iniziativa è stata presa dall'agronomo che ha visto alcuni ragazzini arrampicarsi su un albero e che quindi ha ritenuto di dover mettere i cartelli con la dicitura "Vietato arrampicarsi sugli alberi" in italiano e inglese e anche la spiegazione (solo in italiano): "Questo segnale (un omino stilizzato che cade dall'albero, ndr) indica che non ci si può arrampicare sugli alberi perché il ramo si può spezzare e voi cadreste battendo la testa".

"Ordinanza 100 divieti"

Non sarebbe una grande notizia se il Comune di Sestri Levante non fosse famoso, oltre che per la sua bellezza paesaggistica, architettonica e culturale che fa della cittadina una meta ambita da migliaia e migliaia di turisti da tutto il mondo, per la cosiddetta "ordinanza 100 divieti", già citata in precedenza. Era il settembre 2025 quando il "divietometro" del sindaco Solinas è stato proiettato sui quotidiani di tutta Italia. È vietato giocare a palla, alle bocce e a calcio, ma solo per chi ha più di dodici anni. È vietato lanciare "farina o schiuma", pure ai matrimoni e qualsiasi altro liquido. È vietato fare baccano per strada ma anche a casa propria, è vietato tenere in disordine il proprio balcone e tantomeno il giardino. Ai cani è vietato fare la pipì vicino ai portoni delle case, alle porte dei negozi, a quelle dei supermarket. Le deiezioni dei cani vanno raccolte - com'è giusto - e il sacchetto va mostrato in caso di accertamento. Ancora: a Sestri levante è vietato legare le biciclette ai pali che si trovano per strada, è vietato chiedere l'elemosina davanti ai negozi, ai supermercati, ai semafori, agli incroci e alle chiese perché chiedere l'elemosina può essere considerata una "offesa alla pubblica decenza".

Il commento del Comune

"Nell'ambito delle consuete verifiche settimanali previste dal Piano di Gestione del Rischio Arboreo - scrive il Comune quando la notizia ha iniziato a fare il giro dei social fino a diventare virale -, il professionista agronomo incaricato dal Comune ha provveduto all'aggiornamento del censimento e delle schede descrittive delle piante presenti sul territorio comunale. Durante il sopralluogo, avendo osservato alcuni ragazzi arrampicarsi sugli alberi, l'agronomo ha ritenuto opportuno adottare una misura precauzionale immediata, disponendo il posizionamento di numero cinque cartelli di divieto su altrettante piante di tamerici che, sulla base della valutazione tecnica, risultano non idonei a sopportare pesi impropri". "Si tratta pertanto principalmente - conclude il burocratese comunale - di un intervento di tutela della pubblica incolumità nonché di salvaguardia del patrimonio arboreo".