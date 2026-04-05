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Maxi rissa nel Lodigiano, ragazzo accoltellato: è gravissimo

Cronaca
©Ansa

Tre i giovani finiti in ospedale. Quello più grave si trova al San Matteo di Pavia in codice rosso. Sulla vicenda indagano i carabinieri

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Durante la vigilia di Pasqua, il centro di Casalpusterlengo, nel lodigiano, è stato teatro di una maxi rissa. Tre giovani sono finiti in ospedale. Tra loro, uno è stato accoltellato e si trova in gravissime condizioni al San Matteo di Pavia. 

Cosa è successo

Secondo quanto si apprende, la rissa sarebbe iniziata intorno all'una di notte dopo una prima lite. I ragazzi hanno iniziato a utilizzare tavoli e sedie dei locali come armi. Poi, uno dei ragazzi è stato accoltellato con un'arma bianca, sembra si trattasse di un lungo coltello. Alcuni testimoni oculari hanno visto un ragazzo che teneva sotto braccio un altro giovane, nel tentativo di sorreggerlo: quest'ultimo presentava una profonda ferita alla coscia sinistra da cui fuoriusciva sangue. Il giovane è stato messo sulla panchina in attesa dei soccorsi e successivamente è stato trasportato d'urgenza in codice rosso al San Matteo di Pavia. Sulla vicenda indagano i carabinieri.

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