Migranti, barcone si ribalta in area Sar Libica: "Ci sono 80 dispersi"

Alcuni dei 32 sopravvissuti giunti al molo Favarolo di Lampedusa dopo essere stati soccorsi hanno raccontato di essere partiti in 105. Decine di persone disperse in mare prima che giungessero i militari della motovedetta Cp327 della guardia costiera che è stata affiancata dalle navi a vela Ievoli Grey e Saavedra Tide ascolta articolo

Trentadue migranti sono stati salvati in mare nell'area Sar Libica dalla Guardia costiera italiana. I militari hanno recuperato anche due cadaveri. Il barcone di 12-15 metri con il quale erano salpati da Tripoli, in Libia, si è rovesciato durante il viaggio i profughi, che dicono di essere partiti in 105, sono rimasti in acqua per diverso tempo prima di essere intercettati e soccorsi.

I naufraghi sono sotto choc: sono rimasti diverse ore in mare prima di essere soccorsi Verranno ascoltati nelle prossime ore i 32 migranti sopravvissuti al naufragio in area Sar Libica. Al momento i sopravvissuti, sistemati nell'hotspot di Lampedusa, sono tutti in stato di forte choc, sono rimasti in mare aperto diverse ore dopo il ribaltamento della barca sulla quale viaggiavano. Sono stati sottoposti a controlli medici e rifocillati, al momento vengono lasciati riposare. Il barcone sul quale viaggiavano è stato intercettato e segnalato, subito dopo che si era rovesciato, da un aereo della guardia costiera in ordinario servizio di pattugliamento ed è scattato l'allarme.

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Circa 80 dispersi Nella giornata di sabato l'aereo Seabird 2 della Ong Sea-Watch, impegnato in controlli nel Mediterraneo Centrale, ha ricevuto notizia che un aereo della Marina Militare francese stava sorvolando un'imbarcazione in pericolo con persone in mare. Quando Seabird2 è arrivato nello stesso luogo, ha scorto un'imbarcazione di legno ribaltata con 15 persone circa aggrappate allo scafo, diverse persone in mare e alcuni corpi. I mercantili Saavedra Tide e Ievoli Grey, che si trovavano nelle vicinanze, sono intervenuti, lanciando zattere di salvataggio e recuperando i naufraghi sopravvissuti. Questa mattina, Ievoli Grey ha trasbordato 32 persone e due salme sulla motovedetta CP327 che li ha poi accompagnati a terra a Lampedusa. Ci sarebbero circa 80 dispersi.

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