Bimbo muore in schianto sull'autostrada, era in moto col padre

Un bambino di 8 anni è morto in un incidente sull'autostrada A21 Torino-Piacenza, nel tratto compreso tra il casello di Felizzano e l'uscita di Asti Est, in direzione Torino. Da una prima ricostruzione, il bimbo viaggiava su una moto guidata dal padre quando, per cause in corso di accertamento, il mezzo si è scontrato con un'auto. L'impatto avrebbe fatto perdere all'uomo il controllo della moto, che è finita contro il guardrail laterale, sbalzando i due occupanti. Immediato l'intervento dei soccorsi: sul luogo sono giunte le squadre del 118 con il supporto dell'elisoccorso, atterrato direttamente sulla carreggiata. Nonostante i tentativi di rianimazione da parte del personale sanitario, per il piccolo non c'è stato nulla da fare, a causa dei gravi traumi riportati. Il padre, rimasto fisicamente illeso, è stato assistito in stato di forte shock e trasportato all'ospedale Cardinal Massaia di Asti per ricevere supporto psicologico. Gli agenti della polizia stradale hanno effettuato i rilievi e gestito la viabilità, fortemente rallentata per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei veicoli coinvolti: il traffico risulta bloccato.