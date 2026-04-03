Rovigo, operaio cade da un silos: morto dopo un volo di 10 metri

L'uomo aveva 50 anni ed era originario della Moldavia e residente in un comune del Vicentino. Stava smontando un ponteggio quando è precipitato. In Veneto sono stati 111 gli infortuni mortali nel 2025
Grave incidente sul lavoro in Veneto. Un operaio cinquantenne è morto dopo una caduta da uno dei silos dell'ex zuccherificio di Porto Viro (Rovigo). Secondo quanto si apprende, l'uomo, di origine moldava e residente nel Vicentino, sarebbe finito a terra dopo un volo di almeno una decina di metri. Sul posto sono subito intervenuti i sanitari del Suem, tecnici dello Spisal e carabinieri. Si indaga sulle cause dell'incidente.
In Veneto 111 infortuni mortali nel 2025
"Dalle poche informazioni in nostro possesso, si trattava di un operaio di una ditta edile che stava smontando un ponteggio", ha spiega il segretario generale Uil Veneto Roberto Toigo. "Purtroppo, si tratta ancora una volta di una caduta dall'alto, che è diventata una delle circostanze che si verificano con più frequenza. Oggi, venerdì di passione, che in Veneto si ripete più di 100 volte l'anno. Nel 2025 gli infortuni mortali in Veneto sono stati 111, quello accaduto oggi nell'ex zuccherificio di Porto Viro è il nono dall'inizio dell'anno", ha concluso il sindacalista.