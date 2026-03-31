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Benevento, arrestato per concussione capo Gabinetto del Comune: a casa soldi e orologi

Cronaca
©Ansa

Il dirigente è stato arrestato in flagranza mentre riceveva una tangente da 4mila euro. L'indagine nasce dalla denuncia di un professionista che ha segnalato pressioni, ritardi pilotati e una richiesta di 70.000 euro per sbloccare pratiche edilizie. Nelle perquisizioni sono stati sequestrati orologi di lusso e 157.400 euro in contanti, ordinati in mazzette da 5mila euro

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I carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Benevento hanno arrestato in flagranza di reato Gennaro Santamaria, 63 anni, Capo Gabinetto del Comune di Benevento, ritenuto gravemente indiziato del delitto di concussione. 

L'indagine nata dalla denuncia di un professionista

L'operazione, coordinata dalla Procura di Benevento, prende avvio dalla denuncia dettagliata di un libero professionista, amministratore di una società di progettazione. L'uomo ha raccontato agli inquirenti una serie di condotte vessatorie attribuite al dirigente, che avrebbe abusato della propria posizione per pretendere una somma ingente in cambio dello sblocco di procedimenti amministrativi e pratiche edilizie. Secondo quanto riferito, le istanze del professionista erano state bloccate attraverso ritardi burocratici e richieste di documenti pretestuose, una strategia finalizzata a creare uno stato di soggezione e asfissia economica. L'escalation sarebbe culminata nella richiesta esplicita di 70.000 euro per sbloccare l'iter delle pratiche. 

L'arresto in flagranza di reato

I carabinieri sono intervenuti subito dopo la consegna di una prima tranche di 4.000 euro in contanti, denaro già censito dalla Polizia Giudiziaria e restituito al denunciante. Durante la perquisizione dell'abitazione di Santamaria, i militari hanno sequestrato diversi orologi di pregio, stimati in circa 100.000 euro, e scoperto un vero e proprio "archivio" del contante: 157.400 euro in banconote da 50 e 100 euro, suddivise in mazzette da 5.000 euro, ciascuna riposta in una busta con l'indicazione della cifra contenuta.

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