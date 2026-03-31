Il dirigente è stato arrestato in flagranza mentre riceveva una tangente da 4mila euro. L'indagine nasce dalla denuncia di un professionista che ha segnalato pressioni, ritardi pilotati e una richiesta di 70.000 euro per sbloccare pratiche edilizie. Nelle perquisizioni sono stati sequestrati orologi di lusso e 157.400 euro in contanti, ordinati in mazzette da 5mila euro

L'indagine nata dalla denuncia di un professionista

L'operazione, coordinata dalla Procura di Benevento, prende avvio dalla denuncia dettagliata di un libero professionista, amministratore di una società di progettazione. L'uomo ha raccontato agli inquirenti una serie di condotte vessatorie attribuite al dirigente, che avrebbe abusato della propria posizione per pretendere una somma ingente in cambio dello sblocco di procedimenti amministrativi e pratiche edilizie. Secondo quanto riferito, le istanze del professionista erano state bloccate attraverso ritardi burocratici e richieste di documenti pretestuose, una strategia finalizzata a creare uno stato di soggezione e asfissia economica. L'escalation sarebbe culminata nella richiesta esplicita di 70.000 euro per sbloccare l'iter delle pratiche.