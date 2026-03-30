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Anziano trovato morto vicino a Piacenza, arrestati la moglie e il figlio

Cronaca
©Ansa

Il corpo di Luigi Albertini era stato trovato in casa a Castelsangiovanni il 25 ottobre 2025. Oggi la moglie e il figlio sono stati arrestati dai carabinieri del Nucleo investigativo di Piacenza, con l'accusa di concorso in maltrattamenti e sequestro di persona. Il figlio della vittima però deve rispondere anche del reato di omicidio volontario aggravato

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Continuano le indagini sul caso di Luigi Albertini, l'uomo di 85 anni trovato morto in casa il 25 ottobre 2025 a Castelsangiovanni, in provincia di Piacenza. La moglie e il figlio della vittima sono stati arrestati dai carabinieri del Nucleo investigativo di Piacenza, che hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Piacenza su richiesta della Procura. "Le indagini hanno delineato un quadro di gravi e prolungate sofferenze inferte all'anziano”, hanno riferito gli agenti. Sia la moglie che il figlio sono indagati con l'accusa di concorso in maltrattamenti e sequestro di persona. Il figlio di Albertini però deve rispondere anche del reato di omicidio volontario aggravato.

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